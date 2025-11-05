 / Cronaca

Cronaca | 05 novembre 2025, 16:22

Incidente stradale a Verzuolo: un 75enne ferito e traffico in tilt

Il sinistro si è verificato attorno alle 12,30 di martedì 4 novembre. Immediato l’intervento della Polizia Locale per i primi soccorsi al ferito e i rilievi del caso

Attimi di apprensione ieri, martedì 4 novembre intorno alle 12:30 a Verzuolo, per un sinistro che ha visto protagonista, suo malgrado, un uomo di 75 anni.

Per cause ancora da accertare ha perso il controllo del motociclo che guidava ed è rovinato a terra in Corso Re Umberto, nei pressi dell’attraversamento pedonale che porta al municipio. 

Immediato l’intervento della Polizia Locale per i primi soccorsi al ferito e i rilievi del caso. 

Il conducente, che è sempre rimasto cosciente, è stato poi trasportato dal personale sanitario intervenuto all’Ospedale di Saluzzo per ulteriori accertamenti.

Traffico in tilt per quasi un’ora, essendo Corso Re Umberto l’arteria principale del paese che collega Saluzzo alla Val Varaita.

