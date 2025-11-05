 / Cronaca

Cronaca | 05 novembre 2025, 11:38

Si sente male e muore sulla panchina vicino alla chiesa di San Bernardino a Saluzzo

E’ successo ieri pomeriggio. Tempestivi i soccorsi, ma non c'è stato niente da fare per l'uomo, classe 1959

Un tragico fatto di cronaca ha funestato il pomeriggio saluzzese, ieri 4 novembre. 

Un uomo del 1959, residente a Brondello, è morto dopo essere stato colto da malore ed essersi accasciato sulla panchina davanti alla chiesa di San Bernardino. 

Sono stati alcuni passanti ad allertare i soccorsi.

Sono intervenuti  tempestivamente l’ambulanza, i Carabinieri di Saluzzo e  l’elisoccorso, atterrato nel parco di Vigna Ariaudo, chiamato dopo la constatazione delle condizioni disperate della persona.
Putroppo per l'uomo, che spesso veniva visto camminare in corso IV Novembre e sulla collina, non c'è stato nulla da fare. 

vb

