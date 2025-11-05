Si sente male e muore sulla panchina vicino alla chiesa di San Bernardino a Saluzzo

Un tragico fatto di cronaca ha funestato il pomeriggio saluzzese, ieri 4 novembre.

Un uomo del 1959, residente a Brondello, è morto dopo essere stato colto da malore ed essersi accasciato sulla panchina davanti alla chiesa di San Bernardino.

Sono stati alcuni passanti ad allertare i soccorsi.

Sono intervenuti tempestivamente l’ambulanza, i Carabinieri di Saluzzo e l’elisoccorso, atterrato nel parco di Vigna Ariaudo, chiamato dopo la constatazione delle condizioni disperate della persona.

Putroppo per l'uomo, che spesso veniva visto camminare in corso IV Novembre e sulla collina, non c'è stato nulla da fare.