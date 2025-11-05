Cassa di Risparmio di Fossano: "In arrivo un triennio ricco di idee e progetti"

“Ci aspetta un triennio ricco di idee e progetti”. Esordisce così il presidente della Fondazione CRF Giancarlo Fruttero nel presentare agli amministratori il piano pluriennale di attività per il periodo 2026-2028, approvato lo scorso 28 ottobre.

Nei prossimi tre anni, grazie agli ottimi investimenti ed alla consueta attenzione alle spese di gestione, saranno destinati al territorio 10 milioni di euro complessivi per una pluralità di progetti, enti e associazioni, declinando la propria linea di intervento attraverso i tre propositi:

- Cura (del presente)

- Rispetto (del passato)

- Fiducia (nel futuro)

Particolare attenzione sarà rivolta al settore Volontariato, filantropia e beneficienza che raccoglie gli interventi rivolti alle categorie socialmente più deboli, per affiancare (ma non sostituire) i servizi pubblici laddove non possono sopperire appieno alle problematicità derivanti da particolari situazioni di difficoltà, per offrire strumentazioni ed approcci nuovi nell’affrontare la malattia o la disabilità, per supportare le famiglie e gli operatori nel loro difficile compito di assistenza.

Dal territorio emerge, inoltre, una improrogabile richiesta di intervento sull’impiantistica sportiva, che risente allo stato attuale di obsolescenza delle strutture e mancanza di nuovi spazi per rispondere a una domanda sempre più rilevante.

Nel triennio saranno portati a compimento i numerosi progetti nel settore Arte avviati nel corso degli ultimi anni, in primis l’importante e complesso intervento di consolidamento definitivo del campanile della Cattedrale di Fossano.

Confermati dunque i settori rilevanti nei quali operare: Arte/cultura, Istruzione, Sport, Sociale e Sviluppo locale.

“La Fondazione ha rilevato dal territorio una richiesta di maggior attenzione al sociale e ai giovani, sui quali è fondamentale investire sia nell’attività ordinaria, sia attraverso grandi progetti mirati che possano rispondere alle esigenze emerse” dichiara il presidente Fruttero. “Per la realizzazione di questi interventi sarà necessario interloquire con le Amministrazioni comunali del territorio di operatività, per concretizzare idee che rispondano alle necessità contingenti e siano a servizio di tutta la comunità” continua il presidente.

In particolare, per il 2026 saranno erogati 2.655.000 euro ripartiti come riportato nel grafico qui sotto

“I prossimi tre anni” prosegue Fruttero “vedranno la Fondazione impegnata su tanti fronti e questo grazie anche al lavoro ed all’impegno degli organi della Fondazione, del Segretario Generale Monica Ferrero ed agli ottimi risultati ottenuti dalla CRF SpA, per i quali ringrazio il Presidente Gianfranco Mondino e tutta la struttura”.