Eventi | 05 novembre 2025, 09:30

Boves, domenica 16 novembre apertura straordinaria al Museo Adriana Filippi

Visita guidata alle ore 16 per scoprire la vita partigiana della Valle Colla attraverso 150 opere della maestra e war artist

Un'occasione imperdibile per immergersi nella storia della Resistenza attraverso l'arte. Domenica 16 novembre il Museo Adriana Filippi, ospitato nell'ex Filanda Favole in via Moschetti 15 a Boves, aprirà straordinariamente le porte con una visita guidata alle ore 16.

Il museo è dedicato ad Adriana Filippi, maestra e "artista di guerra" che tra il 1943 e il 1945 raccontò con pennello e colori la Resistenza di uomini e donne contro il nazifascismo. L'allestimento espone oltre 150 opere che documentano la vita quotidiana dei partigiani della Valle Colla in quegli anni difficili e cruciali per la storia italiana, offrendo un percorso emozionante e di grande valore storico e artistico.

Tariffe:

  • Biglietto intero: € 3,00
  • Ragazzi 8-14 anni: € 1,00
  • Gratuito per residenti e bambini fino a 7 anni

Per prenotazioni:
Conitours - Tel. 0171.696206 - info@cuneoalps.it

Un'opportunità unica per conoscere e ricordare una figura straordinaria della memoria collettiva attraverso la forza evocativa della sua arte.

