Boves, domenica 16 novembre apertura straordinaria al Museo Adriana Filippi

Un'occasione imperdibile per immergersi nella storia della Resistenza attraverso l'arte. Domenica 16 novembre il Museo Adriana Filippi, ospitato nell'ex Filanda Favole in via Moschetti 15 a Boves, aprirà straordinariamente le porte con una visita guidata alle ore 16.

Il museo è dedicato ad Adriana Filippi, maestra e "artista di guerra" che tra il 1943 e il 1945 raccontò con pennello e colori la Resistenza di uomini e donne contro il nazifascismo. L'allestimento espone oltre 150 opere che documentano la vita quotidiana dei partigiani della Valle Colla in quegli anni difficili e cruciali per la storia italiana, offrendo un percorso emozionante e di grande valore storico e artistico.

Tariffe:

Biglietto intero: € 3,00

Ragazzi 8-14 anni: € 1,00

Gratuito per residenti e bambini fino a 7 anni

Per prenotazioni:

Conitours - Tel. 0171.696206 - info@cuneoalps.it

Un'opportunità unica per conoscere e ricordare una figura straordinaria della memoria collettiva attraverso la forza evocativa della sua arte.