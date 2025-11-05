Savigliano, successo per la quinta edizione di Occitoberfest

Sabato 25 ottobre si è svolta la quinta edizione di “Occitoberfest”, il festival dedicato alla musica, ai balli e alla cultura occitana che anche quest’anno ha animato il cuore di Savigliano. L’iniziativa, organizzata dalla Consulta Giovani di Savigliano e dall’associazione FUCOS ODV, ha registrato un’ottima partecipazione, con circa un migliaio di persone che hanno preso parte all’evento nel corso della serata.

Il pubblico, variegato a livello di età e non solo, ha animato ogni momento della manifestazione, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e condivisione intorno alla musica e alle tradizioni occitane. Il programma della serata ha proposto un ricco alternarsi di musica e divertimento. Ad aprire l’evento è stato il duo “Quba Libre”, con una coinvolgente interpretazione delle musiche e dei balli occitani. A seguire, è stata la volta dei “Lou Tapage” che con la loro energia travolgente, hanno conquistato e fatto ballare tutti quanti. La festa si è poi conclusa con un dj set, che ha mantenuto viva l’atmosfera fino a tarda notte.

“Nonostante Savigliano non faccia parte del territorio Occitano - sottolinea il presidente dell’associazione FUCOS ODV Francesco Filomena -, siamo orgogliosi di poter portare un pezzo della cultura e della musica occitana anche nella nostra città; ogni anno Occitoberfest accoglie un pubblico eterogeneo che non smette mai di stupirci. Questo è ciò che ci rende più orgogliosi: avvicinare quanti più possibili alla tradizione occitana".