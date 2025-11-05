Nuovo straordinario record la 10ª edizione della Passeggiata per la Vita: oltre 30 mila Euro raccolti

“Anche quest’anno vi siete superati!”, dice emozionato Fausto Brignone. Grande commozione nei giorni scorsi con la consegna materiale, sia all’A.I.L. sezione di Cuneo che al Fiore della Vita di Savigliano, del ricavato della 10^ Passeggiata per la Vita, tenutasi a Dronero lo scorso 28 settembre.



4684 pettorali venduti, più 327 pettorali per gli amici a quattro zampe ed alcune offerte raccolte direttamente in piazza la mattina stessa: un nuovo straordinario record raggiunto, che ha permesso di raccogliere oltre 30 mila Euro (30.392,00) e donare così, a ciascuna delle due associazioni, la cifra di 15.196,00 Euro.



Brignone, insieme a tutti gli organizzatori, ci tiene molto a ringraziare uno per uno tutti i sostenitori: “Tutto questo è stato possibile grazie ai tanti sostenitori - dice - che con le loro donazioni, o forniture varie, ci aiutano a predisporre il ricco pacco gara e ci permettono di devolvere l’intero incasso dei pettorali venduti, più le offerte raccolte in piazza. I nostri grazie non saranno mai abbastanza per riuscire a dimostrarvi la nostra riconoscenza. Questi risultati arrivano grazie alla disponibilità di tante persone, enti,…





Sperando di non dimenticare nessuno, vogliamo provare a dirvi Grazie uno ad uno: all’amministrazione comunale di Dronero, che ci accoglie tutti gli anni mettendoci a disposizione attrezzature e logistica,..; all’amministrazione comunale di Roccabruna, che ci fa sempre trovare il tratto di percorso di sua competenza, curato e pulito; al personale dell’Ufficio di Polizia Locale e dell’Ufficio Tecnico di entrambe le amministrazioni, per la disponibilità e pazienza che dimostrano fattivamente per la Passeggiata per la Vita; alla locale stazione dei Carabinieri, alle associazioni di volontariato che controllano il percorso (Carabinieri in congedo di Saluzzo, Soccorso radio di Saluzzo, Protezione Civile di Dronero, A.I.B. e Protezione Civile di Roccabruna); ai volontari dei vigili del fuoco di Dronero per la loro preziosa presenza in piazza; alla Croce Rossa di Dronero per il servizio indispensabile sia in piazza, sia con i loro volontari a piedi lungo il percorso della Passeggiata stessa.



Un grande grazie lo dobbiamo all’A.F.P. di Dronero, al suo direttore generale Ingrid Brizio ed a tutti i suoi collaboratori, per la collaborazione ed il sostegno dato alla decima edizione; alla Proloco di Montemale per la fornitura della struttura coperta per la distribuzione dei pacchi gara. Grazie all’associazione commercianti Il Bottegone per la collaborazione e l’allestimento delle vetrine dei loro negozi.”



E sembra di rivivere ancora quegli istanti, quei 4684 sorrisi e quella maglietta che quest’anno, per il decennale, è stata ancora più speciale. Tutta bianca, al centro aveva linee e schizzi multicolore che, nell’unirsi, formavano il contorno di un meraviglioso grande cuore pulsante.





“Un enorme grazie - dice Fausto Brignone - che non sarà mai abbastanza grande, a tutte le persone che mesi prima, dietro le quinte, senza mai apparire, iniziano a lavorare e curare ogni dettaglio per arrivare alla quarta domenica di settembre pronti ad accogliervi sorridenti ed in amicizia.



Grazie di cuore a tutti voi, che ogni anno partecipate sempre più numerosi, che ogni anno ci ricordate che i nostri giovani, anche se sono passati velocemente su questa terra, non sono passati invano. Grazie che credete in quello che facciamo e, da parte nostra, vi assicuriamo che ogni centesimo verrà utilizzato per sostenere la ricerca, per sostenere le case A.I.L. Cuneo, Casa#Anna a Savigliano, per sostenere le famiglie in difficoltà nel periodo di cura di un loro famigliare, per sostenere tutte quelle piccole necessità che in certi periodi della vita possono apparire insormontabili.



Grazie perché ci ricordate ogni volta che fare del bene ed aiutare, per prima cosa fa bene a chi lo fa. Noi ci siamo, voi continuate a essere con noi. Tutti insieme possiamo fare molto!”



L’appuntamento con la 11^ Passeggiata per la Vita è già fissato: sarà il 27 settembre 2026.