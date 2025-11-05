A Cuneo tutto pronto per il quinto "Trofeo Nello Streri": una festa di scherma e amicizia

Avrà luogo martedì 11 novembre la quinta edizione del "Trofeo Nello Streri", manifestazione schermistica riservata ad atleti con disabilità intellettiva. Si svolgerà presso la Sala Scherma Club di Cuneo intitolata a Giuseppe Streri, papà dell'ex assessore comunale alla Cultura scomparso nel 2016 a cui è invece dedicato il torneo.

Vi prenderanno parte, come sempre, il Circolo Schermistico Cuneo e la Comense Scherma, realtà che collaborano con associazioni quali Amico Sport, Le Nuvole ed Il Gabbiano.

Dopo il pranzo tutti insieme l'evento entrerà nel vivo alle 17 con le sfide in palestra, concludendosi poi in serata con la cena.

Un'occasione di sport, condivisione e amicizia che da ormai cinque anni interessa le città di Cuneo e Como le quali, a turno, ospitano il Trofeo.

Il presidente del Circolo Schermistico Cuneo Beppe Lauria: "Ci siamo inventati questa competizione con gli amici di Como e per noi è sempre una festa. La riteniamo molto significativa perchè siamo convinti che la disabilità nobiliti lo sport e questo concetto rientra anche tra gli obiettivi della federazione. L' appuntamento è per martedì 11, dove saranno presenti anche Fondazione CRC e Comune. Da parte nostra anche un grazie a tutte le realtà imprenditoriali del territorio che ci sostengono".