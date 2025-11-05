CICLISMO / La Vigor Piasco prepara la nuova stagione

Tempo di sosta delle gare agonistiche, tempo di programmi. Lo staff tecnico al completo della Vigor Cycling Team presieduta da Claudio e Silvio Mattio, si è infatti recentemente riunito con i genitori degli atleti delle categorie allievi ed esordienti allo scopo di definire conferme o eventuali partenze, che, unitamente a nuovi arrivi, andranno a integrare gli organici per l'attività agonistica su strada del prossimo anno.

Contemporaneamente sono state varate alcune iniziative. Tra queste l'intenzione dell'allargamento del settore cicloamatoriale utilizzato anche allo scopo di incrementare l'inserimento di nuovi giovani.

A breve termine intanto, i ciclisti, dopo l'intensa annata agonistica, sono dediti ad attività libera individuale.

Da metà mese invece, verranno allestite sedute di educazione e teoria ciclistica, necessarie in chiave formativa, mentre a partire da dicembre scatteranno programmi di lavori singoli. Considerato che occorrerà attendere molto tempo prima che vengano ripresi gli allenamenti in bicicletta, gli atleti avranno la possibilità di effettuare altri sport o attività, quali sci di fondo, nuoto, corsa a piedi e trekking. Previsti anche lavori in palestra.

Sempre in chiave di miglioramenti in tutti i settori e allo scopo di potenziare l'informazione relativa alle attività effettuate dal club, da segnalare anche l'ingresso di Marco Gallian e Lisa Basiglio in veste di gestori di sito e social.

Infine, tornando al 2025, la società ringrazia tutti gli sponsor che hanno contribuito a gestire una stagione ricca di soddisfazioni per gli eccellenti successi conquistati.