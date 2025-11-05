"La maglia si indossa ma soprattutto si onora": presentate le nuove divise da gara del Cuneo Pedona Rugby

Si è svolta, nel pomeriggio del 4 novembre, presso la Club House in località Piccapietra – Madonna dell’Olmo, la presentazione ufficiale delle nuove divise da gara del Cuneo Pedona Rugby, realizzate dal marchio sportivo KARHU. La nuova divisa ha come main sponsor “La farina di Cuneo”, brand del Molino Mettone di Cuneo, realtà storica e profondamente radicata nel territorio.

L’appuntamento ha raccolto una grande partecipazione: atleti di tutte le categorie, dai mini rugby (over 4 anni) alla squadra femminile, fino ai giocatori della Prima Squadra Senior, attualmente prima in classifica nel campionato regionale di Serie C dopo i primi tre incontri.

Insieme a loro, presenti numerose famiglie, sostenitori, volontari e appassionati del rugby cuneese, che si prepara a celebrare, nel 2025, i 25 anni di attività del Cuneo Pedona Rugby, erede e continuazione della tradizione dell’Amatori Cuneo, nata 40 anni fa.

A portare i saluti istituzionali sono intervenuti: Paolo Bongioanni, assessore regionale allo Sport, Luca Pellegrino, assessore allo Sport del Comune di Cuneo e Vittorio Sommacal, presidente del Cuneo Pedona Rugby.

LE DICHIARAZIONI

Sommacal: “La maglia non è solo un capo tecnico: è un simbolo. Indossarla significa appartenere a una comunità, portare con sé rispetto, impegno e responsabilità. Il rugby qui non è solo sport: è educazione, stile di vita, crescita personale. Ogni ragazzo e ragazza che entra in campo rappresenta una storia che continua.”

Pellegrino: “Il Cuneo Pedona Rugby è una realtà dinamica, viva, capace di coinvolgere famiglie, giovani e territorio. È una società che cresce perché trasmette valori autentici e inclusivi.”

Bongioanni: “Qui è tangibile l’essenza dello sport: rispetto, lealtà, comunità, dedizione e passione. Il Cuneo Pedona Rugby dimostra come una società possa essere punto di riferimento, non solo per i risultati sportivi, ma per il modo in cui forma persone prima ancora che atleti.”

Un legame forte con il territorio

La collaborazione con KARHU, marchio sportivo internazionale oggi di proprietà della famiglia Arese di Cuneo, e con il Mulino Mettone attraverso il brand La Farina di Cuneo, rappresenta un segno concreto della volontà della società di valorizzare eccellenze locali unite a una visione moderna e aperta.

Una squadra, una città, una storia che continua

Il Cuneo Pedona Rugby cresce, corre, costruisce. Sulla maglia un omaggio alla Città di Cuneo, con lo skyline della città vecchia e i suoi campanili riportato sulla manica; bianca e blu – colori sociali – e disegni maori integrati nella trama.

Da 25 anni Cuneo Pedona Rugby porta in campo la stessa idea semplice e potente: la maglia si indossa ma soprattutto si onora.