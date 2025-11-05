 / Curiosità

Curiosità | 05 novembre 2025, 14:54

Cuneo, si ritrovano dopo cinquant’anni gli ex alunni delle elementari di via Bertano

In quattordici a rivivere ricordi, sorrisi e affetto per la maestra Lucia: la foto di gruppo del 1976 ripetuta al Parco della Resistenza

Cinquant'anni dopo, i compagni di scuola hanno scattato la stessa foto al Parco della resistenza

Un gruppo di ex compagni di scuola, che aveva frequentato le elementari in via Bertano a Cuneo tra il 1971 e il 1976 si è ritrovato per la prima volta dopo mezzo secolo. L’iniziativa è partita da quattro compagne che avevano ricominciato a frequentarsi e che, anche grazie ai social e a comuni conoscenze, sono riuscite a rintracciare la maggior parte degli ex compagni. 

Alla reunion in un ristorante del capoluogo erano presenti in quattordici e il primo impatto è stato sicuramente una grande curiosità di rivedersi, di ritrovare in quei volti adulti i lineamenti e i tratti caratteristici dei bambini di un tempo. Rotto il ghiaccio con i brevi racconti di vita trascorsa di ciascuno, ecco riemergere ricordi e aneddoti, in un clima sempre più spensierato e allegro, ritrovando tutta la leggerezza e la giocosità di un tempo. 

Un commosso ricordo è andato alla maestra Lucia Massucco Dalmasso, una figura materna che aveva saputo trasmettere amore insieme a conoscenze e competenze e al compagno Giorgio, entrambi deceduti. 

Dopo il pranzo il gruppo si è spostato al Parco della Resistenza, dove era stata scattata la foto di quinta elementare e dove si è scelto di ripeterla ricollocandosi nella stessa posizione del 1976.

 Il risultato della bella giornata trascorsa è stato la volontà di rinsaldare quel bellissimo legame di quando si andava a scuola insieme e pertanto si è deciso di rivedersi anche in altre occasioni durante l’anno, per ritrovare insieme ancora un po' di quella magia e spensieratezza di quando si era bambini.

