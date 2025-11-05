 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 05 novembre 2025, 07:04

Champions, oggi Inter-Kairat Almaty: orario, probabili formazioni e dove vederla

Champions, oggi Inter-Kairat Almaty: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 5 novembre, i nerazzurri affrontano i kazaki nella quarta giornata della fase campionato. I nerazzurri, a punteggio pieno a 9 punti, vanno a caccia di un successo pesantissimo in ottica qualificazione, mentre gli avversari arrivano a San Siro con il sogno di muovere una classifica che fin qui li vede a quota 1. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Inter-Kairat Almaty, in campo alle 21:  

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. All. Chivu.  

Kairat Almaty (4-2-3-1) Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Luìs Mata; Arad, Glazer; Mrynskiy, Jorghino, Gromyko; Satpayev. All. Urazbakhtin. 

Inter-Kairat Almaty viene trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. Partita visibile anche in streaming con il sito o l'app di Prime Video. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium