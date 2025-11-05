Cina: ottava edizione di CIIE si è aperta a Shanghai

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) - L'ultima edizione della China International Import Expo (CIIE) si è aperta mercoledì a Shanghai.Il premier cinese Li Qiang ha tenuto un discorso programmatico alla cerimonia d'apertura dell'ottava edizione della CIIE e dell'Hongqiao International Economic Forum.- Foto Xinhua -(ITALPRESS).