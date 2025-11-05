Clima, Pichetto “Su target 2040 trovato un buon accordo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Abbiamo approvato sia la legge clima che l'Ndc per la Cop30. Devo dire che è stata una trattativa intensa e la Commissione ha riconosciuto che le istanze che portavamo avanti come Italia e come gruppo di Paesi uniti all'Italia erano rilevanti ed erano importanti, equilibrate. Quindi ha riconosciuto quelle grandi istanze che riguardavano lo slittamento di un anno dell'Ets2, il biofuel e quindi i biocarburanti, ha dato disponibilità non solo a passare dal 3% al 5% dei crediti di carbonio internazionali, ma anche di inserire poi in fase di revisione un ulteriore 5% da valere su quelli che sono i crediti domestici". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un punto stampa a Bruxelles dopo il raggiungimento di un accordo tra i Paesi dell'Unione europea sul target al 2040 di riduzione delle emissioni. "Naturalmente tutta una serie di altre valutazioni che riguardano sia la parte di commercio internazionale, che è stata oggetto del Consiglio europeo dei leader, che di istanze che sono pervenute dai vari Paesi. Pertanto si è trovato un buon accordo", ha aggiunto. Pichetto si è detto soddisfatto dell'accordo: "Sì, un compromesso buono. Ringrazio la Commissione, il presidente del Consiglio europeo e tutti i membri". (ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-