Grida "Allahu Akbar" e investe con l'auto 10 persone, tre feriti gravi in Francia

(Adnkronos) - Un uomo ha investito deliberatamente con la propria macchina dieci persone, tra cui pedoni e un ciclista, sull'isola d'Oléron, a ovest della Francia. Lo riporta Le Parisien. Tre persone sono rimaste ferite in modo molto grave, ha riferito la gendarmeria nazionale. Altre due in modo lieve. L'automobilista è stato arrestato. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe gridato "Allahu Akbar" (Allah è grande), prima di investire le persone. Tuttavia, la procura antiterrorismo "non è coinvolta in questa fase", ha dichiarato il procuratore generale di Le Rochelle, Arnaud Laraize, il quale ha comunque specificato che è stata aperta un'inchiesta per tentato omicidio.

I fatti si sono svolti stamattina intorno alle 8,45, quando l'uomo alla guida del suo veicolo ha investito diverse persone tra due villaggi dell'isola di Oléron, Dolus-d'Oléron e Saint-Pierre-d'Oléron. Pochi minuti dopo il suo gesto, è stato fermato dagli agenti di polizia mentre tentava di appiccare il fuoco al suo veicolo. Nell'auto sono state trovate delle bombole di gas, che, secondo Le Parisien, hanno preso fuoco solo parzialmente. L'uomo è stato immediatamente arrestato presso la stazione di polizia di Saint-Pierre-d'Oléron. E' un cittadino francese sulla trentina residente a La Cotinière, un villaggio sulla costa occidentale dell'Île d'Oléron. "È noto per le sue numerose trasgressioni, in particolare per il consumo abituale di droghe e alcol", ha dichiarato al giornale il sindaco di Saint-Pierre-d'Oléron, Christophe Sueur.

In un messaggio pubblicato su X, il ministro dell'Interno, Laurent Nuñez, ha dichiarato che si recherà oggi stesso sul posto, "su richiesta del Primo Ministro". Il ministro dell'Interno ha confermato l'apertura di un'indagine.