PALLAPUGNO / La Regione Piemonte premia i campioni d'Italia di Cortemilia

Il presidente e il vicepresidente del Consiglio regionale Davide Nicco e Franco Graglia, con il presidente della Giunta Alberto Cirio, hanno ricevuto a Palazzo Lascaris la squadra di pallapugno del Cortemilia, vincitrice del Campionato italiano e della Coppa Italia, accompagnata dal sindaco Roberto Bodrito, dal vicesindaco Simone Dessino e dall’assessore Marco Zunino.

La compagine gialloverde si è presentata al gran completo, guidata dal capitano Massimo Vacchetto, insieme ai giocatori Giulio Cane, Francesco Rivetti, Marco Parussa, Tommaso Balbiano, ⁠Fabio Marchisio, ⁠Gabriele Gambino, agli allenatori Fabio Marchisio e Gianni Rigo e allo sponsor Riccardo Mollea.

“Attraverso il vostro impegno e la vostra passione – hanno sottolineato con sfumature diverse Nicco, Graglia e Cirio - avete saputo mantenere viva e accrescere la popolarità del ‘balon’, uno degli sport più impegnativi da praticare e simbolo indiscusso del Piemonte narrato magistralmente da Pavese e da Fenoglio”.

Per il capitano Vacchetto si è trattato dell’ottavo scudetto. Il capitano del Cortemilia, dopo due stagioni di digiuno, si è aggiudicato il tricolore 2025 battendo il fratello Paolo, capitano dell'Albese, nella finale di spareggio giocata sul neutro di Canale davanti a oltre mille spettatori. Collezionando questo ennesimo tricolore eguaglia nello score dei pluriscudettati con otto titoli una leggenda assoluta come Augusto Manzo. Davanti, a quota 12 titoli, rimane solo più il mitico Felice Bertola. Raggiungerlo sarà il prossimo ambizioso obbiettivo: la stoffa e l’anagrafe rendono l’impresa possibile.

Per sottolineare il prestigioso successo sportivo, Graglia e Cirio hanno consegnato ai giocatori – a nome dell’Assemblea regionale subalpina – delle pergamene: un gesto simbolico per sottolineare la vicinanza delle istituzioni alle eccellenze dello sport piemontese.