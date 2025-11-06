A Demonte, la presentazione del nuovo romanzo di Fabrizio Brignone

Un pomeriggio dedicato ai libri, alle storie e alle emozioni: sabato 8 novembre alle 17, presso la Biblioteca Civica “Piero Camilla” di Demonte (Via Martiri e Caduti per la Libertà 1), si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Fabrizio Brignone, giornalista professionista e redattore.

Il libro, che si apre con la frase «Sento che ho bisogno del mare, di ritrovarmi nell’abbraccio dell’acqua per andare incontro a quella che sono. E quindi oggi parto», racconta il viaggio interiore e reale di Laver, giovane protagonista alla ricerca di sé stessa. Tra avventure, incontri e scoperte, il romanzo accompagna i lettori in un percorso di crescita e consapevolezza che parla a teenager e adulti.

L’opera segue Nella foresta della nebbia (Il Ciliegio, 2024), il precedente e fortunato romanzo di Brignone, apprezzato dal pubblico dei giovani lettori per il suo messaggio ecologista e la sensibilità narrativa.

L’evento, a ingresso libero, è organizzato dalla Biblioteca Civica “Piero Camilla” con il sostegno del Comune di Demonte, nell’ambito delle iniziative culturali autunnali.

L’autore dialogherà con il pubblico in uno scambio piacevole e informale al termine della presentazione.

Ingresso gratuito – adatto a teenager e adulti