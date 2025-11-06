A Tarantasca l’ultima donazione di sangue dell’anno con ADAS FIDAS Saluzzo

Sabato 15 novembre, dalle 8 alle 11:30, a Tarantasca si terrà l’ultimo appuntamento dell’anno con la donazione di sangue organizzata dal gruppo ADAS FIDAS Saluzzo.

Si tratta di un momento importante per concludere l’anno con un gesto concreto di solidarietà: le sacche disponibili sono numerose e la necessità di sangue è più alta che mai. Ogni donazione è fondamentale per garantire il supporto agli ospedali del territorio e per aiutare chi si trova in condizioni di emergenza sanitaria.

La partecipazione è aperta a tutti i donatori abituali e a chi desidera iniziare questo percorso di generosità.

È richiesta la prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 348 5913973.

Un piccolo gesto può davvero fare la differenza.

Sangue è vita.