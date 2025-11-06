Alba, manifestanti tornano in piazza per Gaza: "Bandiera palestinese sventoli sul municipio"

"Che sventoli la bandiera palestinese in Comune ad Alba". E’ una delle richieste con la quale nella capitale delle Langhe si è tornato in piazza in solidarietà alla popolazione della Striscia di Gaza.

Il corteo segue le partecipate manifestazioni del settembre scorso, quando diverse migliaia di persone scesero in strada anche ai piedi delle cento torri per sottolineare la propria netta contrarietà alle politiche messe in atto dal Governo Netanyahu.

L’iniziativa è quella che un gruppo di attivisti ha tenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 novembre, sfilando dalla Zona H al Municipio, dove è in corso il Consiglio comunale.

Tre le richieste avanzate al Comune, oltre a quella riguardante l’esposizione del vessillo palestinese, "l’assunzione di una netta presa di posizione sulla situazione in Palestina, il boicottaggio di istituzioni e aziende israeliane, l’istituzione di un gemellaggio con una città palestinese".

"Richieste precise che ci sembrano piccoli tasselli perché la nostra città si mostri solidale e dalla parte giusta – si legge nel messaggio reso pubblico dal collettivo Mononoke –. Gli enti istituzionali hanno il potere di decidere le politiche di un intero territorio, ma quanto sono realmente rappresentative di chi lo abita? Come coordinamento, rivendichiamo pratiche democratiche più partecipative e dal basso e chiediamo quale modello di pace intende rivendicare il Comune di Alba e il suo Ufficio di Pace. Non ci fermeremo finché non ci saranno chiare posizioni contro il genocidio del popolo palestinese".