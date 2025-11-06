Arriva il divieto di sorpasso sulla Provinciale 10 tra Corneliano e Piobesi d’Alba

Nei giorni scorsi la Provincia di Cuneo, in collaborazione con i Comuni di Corneliano e Piobesi d’Alba, è intervenuta sulla strada provinciale 10 per migliorare le condizioni di sicurezza: su proposta condivisa con i due sindaci, è stata emessa un’ordinanza di divieto di sorpasso ed evidenziato il limite di velocità di 90 km/h, reso ben visibile grazie al rinnovamento della segnaletica orizzontale e verticale.

I due Comuni si sono incaricati di posizionare i nuovi cartelli di divieto di sorpasso, mentre i cantonieri del circolo 5 del reparto Viabilità di Alba Massimiliano Alberto (capocantoniere), Alberto Boasso, Piero Casavecchia e Sashko Petrov hanno provveduto alla realizzazione ex novo della doppia linea continua e al rifacimento della segnaletica lungo le tre rotatorie e l’intero tratto interessato.

«L’obiettivo è migliorare la viabilità e aumentare la sicurezza – dichiara il Consigliere provinciale delegato Simone Manzone – su una strada dove, purtroppo, si sono verificati diversi incidenti, anche mortali. L’evidenziazione del limite di velocità e l’istituzione del divieto di sorpasso rappresentano un passo concreto per la tutela di chi percorre ogni giorno questo tratto. Le polizie locali dei due Comuni vigileranno sul rispetto delle nuove disposizioni».

"La Provincia di Cuneo conferma così il proprio impegno nel garantire una mobilità più sicura e sostenibile su tutto il territorio", fa sapere l'ente in una nota.

[Il consigliere provinciale Manzone coi sindaci di Corneliano e Piobesi d’Alba e i cantonieri del reparto Viabilità di Alba]