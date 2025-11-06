 / Attualità

Attualità | 06 novembre 2025, 12:27

Il Bra-dipi Running Club si rinnova: l'appuntamento settimanale cresce con i nuovi gruppi di passo

L'energia dei runner braidesi ha contagiato la città anche questo mercoledì, con un format aggiornato per accogliere un numero sempre crescente di appassionati, dai neofiti ai più esperti

L'appuntamento settimanale del "Bra-dipi Running Club" si conferma un successo, ma non si accontenta e si evolve. Ieri sera, mercoledì 5 novembre, l'ormai tradizionale ritrovo in Piazza Spritenbach ha visto una partecipazione entusiasta, ma con un'importante novità che segna la crescita del gruppo.

Per rispondere a un numero sempre maggiore di partecipanti e alle diverse esigenze di allenamento, il club ha introdotto una suddivisione in gruppi di passo.

Questa nuova organizzazione ha permesso a tutti di godersi la corsa al meglio: un gruppo più "speedy" ha potuto spingere sull'acceleratore, mentre un secondo gruppo ha mantenuto un'andatura più controllata, ideale per chi si sta avvicinando alla corsa o per chi preferisce una corsa in totale relax e chiacchiera.

"Volevamo che chiunque si sentisse a proprio agio, dal principiante assoluto al runner più esperto," spiega uno dei referenti del club. "La formula dei gruppi di passo ci permette di essere ancora più inclusivi e di accogliere davvero tutti. L'obiettivo non cambia: portare energia positiva a Bra e dimostrare che lo sport è prima di tutto condivisione."

Il prossimo incontro è fissato per mercoledì 12 novembre, sempre alle 19, con partenza da Piazza Spritenbach.

