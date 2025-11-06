Il Bra-dipi Running Club si rinnova: l'appuntamento settimanale cresce con i nuovi gruppi di passo

L'appuntamento settimanale del "Bra-dipi Running Club" si conferma un successo, ma non si accontenta e si evolve. Ieri sera, mercoledì 5 novembre, l'ormai tradizionale ritrovo in Piazza Spritenbach ha visto una partecipazione entusiasta, ma con un'importante novità che segna la crescita del gruppo.

Per rispondere a un numero sempre maggiore di partecipanti e alle diverse esigenze di allenamento, il club ha introdotto una suddivisione in gruppi di passo.

Questa nuova organizzazione ha permesso a tutti di godersi la corsa al meglio: un gruppo più "speedy" ha potuto spingere sull'acceleratore, mentre un secondo gruppo ha mantenuto un'andatura più controllata, ideale per chi si sta avvicinando alla corsa o per chi preferisce una corsa in totale relax e chiacchiera.

"Volevamo che chiunque si sentisse a proprio agio, dal principiante assoluto al runner più esperto," spiega uno dei referenti del club. "La formula dei gruppi di passo ci permette di essere ancora più inclusivi e di accogliere davvero tutti. L'obiettivo non cambia: portare energia positiva a Bra e dimostrare che lo sport è prima di tutto condivisione."

Il prossimo incontro è fissato per mercoledì 12 novembre, sempre alle 19, con partenza da Piazza Spritenbach.