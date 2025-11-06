Racconigi, controlli sul territorio per il taglio di rami e siepi

Nei prossimi giorni il personale dell’Ufficio Ambiente e della Polizia Municipale del Comune di Racconigi effettuerà una serie di controlli sul territorio per verificare il rispetto dell’Ordinanza Sindacale n. 22/2014 e dell’articolo 18, comma 4 del Nuovo Codice della Strada.

Le norme in vigore stabiliscono che i proprietari e i conduttori di terreni confinanti con strade, piazze e vie pubbliche debbano provvedere alla regolare potatura di siepi e alberi, evitando che la vegetazione sporga oltre i confini delle proprietà. È necessario infatti mantenere libera la visuale e garantire la sicurezza del transito veicolare e pedonale.

Negli ultimi tempi è stato rilevato che in diverse zone della città rami e siepi non potati ostacolano il passaggio e impediscono il corretto svolgimento del servizio di spazzamento meccanizzato delle strade, oltre a rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione.

Tutti i cittadini sono pertanto invitati a verificare la situazione delle proprie aree verdi e a provvedere quanto prima al taglio dei rami e delle siepi che fuoriescono dalle recinzioni private, nonché alla raccolta e alla pulizia del fogliame proveniente dalle piante di proprietà.

Si ricorda che la mancata osservanza delle disposizioni comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da 168,00 a 674,00 euro.