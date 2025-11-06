Salmour rinnova per 10 anni la concessione gratuita del polivalente alla Proloco

Il Comune di Salmour e la Pro Loco hanno sottoscritto un nuovo accordo per la gestione del salone polivalente. La struttura, tornata in possesso del Comune, sarà concessa in comodato d'uso gratuito alla Pro Loco, che si impegna a gestirla e a valorizzarla.

"Come sindaco, non amo sottoscrivere accordi che vincolano le amministrazioni future - dichiara il primo cittadino Roberto Salvatore - In questo caso, però, trattandosi della Pro Loco, associazione fondamentale per la nostra comunità, abbiamo deciso di rinnovare la fiducia. Siamo convinti che questo accordo porterà benefici a tutta la comunità.

Aggiunge il primo cittadino: "L'accordo prevede che il Comune conceda la struttura a titolo gratuito, riservandosi la possibilità di utilizzarla per la scuola e per eventi propri. La Pro Loco si impegna a realizzare l'impianto di riscaldamento, un grosso impegno economico, con il contributo del Comune e fondamentale della Fondazione CRF Cassa di Risparmio di Fossano, da sempre vicina alla nostra amministrazione. La restante parte sarà coperta dalla Pro Loco con risorse proprie o attingendo a eventuali finanziamenti regionali”.

“È un momento importante aver rinnovato la concessione del polivalente, di durata decennale, quindi che andrà fino al 2035. L’ultima volta fu appunto nel 2015. Ora potremo nuovamente gestire il padiglione, dotato anche di una cucina, per organizzare al meglio le nostre prossime feste. - commenta soddisfatto il presidente della Pro loco Guido Coraglia - Sabato e domenica, proprio qui festeggeremo il significativo ritrovato accordo con il Comune, organizzando la serata del bollito con la partecipazione di un centinaio di commensali e il pomeriggio della castagnata gratuita, sino ad esaurimento scorte”.