Saluzzo: chiude nell'isola pedonale il laboratorio dell'orafa artigiana Alessandra Maero

Chiude una storica attività artigianale del territorio: il laboratorio orafo di Alessandra Maero, da alcuni anni in corso Italia a Saluzzo.

Da 46 anni l’orafa artigiana realizza gioielli interamente fatti a mano, montando perle, pietre preziose, pietre dure e coralli su oro e argento: manufatti unici, realizzati su disegni originali o in base alle indicazioni e desideri dei clienti.

Appassionata fin da bambina di questo lavoro, aveva iniziato l’attività all’età di 19 anni, dopo il diploma conseguito all’ Istituto d’arte Bertoni di Saluzzo.

L'avvio del primo spazio laboratorio a Manta, poi il trasferimento in via Maghelona a Saluzzo e quindi lo spostamento nella centrale isola pedonale.

"Mi sono piaciuti molto questi anni di lavoro in mezzo alla vivacità del centro cittadino saluzzese, con tanta gente in strada dal mattino a sera, bambini, anziani, adulti a passeggio o impegnati negli spostamenti a piedi. L’ho osservata dalla vetrina del mio piccolo negozio e ha contribuito, con i miei clienti, a rendere stimolante la mia quotidianità professionale".

Tra le unicità delle linee che hanno caratterizzato la sua lunga attività, premiata con la Fedeltà al lavoro dalla Camera di Commercio con il riconoscimento dell'Eccellenza Artigiana della Regione Piemonte, anche collezioni legate al territorio, come quella dedicata al Marchesato che hanno come protagonista l’effigie del marchese Ludovico II o la linea ispirata alla tradizione occitana delle valli del Monviso.

Per salutare i clienti, prima della chiusura definitiva del 31 dicembre e del suo pensionamento, Alessandra Maero propone sconti dal 10 al 25% su tutti i gioielli del laboratorio di corso Italia, 40.