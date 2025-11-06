Incendio boschivo a Frabosa Sottana: nessun ferito né abitazioni coinvolte

Un incendio boschivo è divampato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.30, in una zona collinare del territorio di Frabosa Sottana. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, hanno richiesto un intervento rapido e coordinato delle squadre di emergenza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Mondovì, gli operatori AIB (Antincendi Boschivi) e il Nucleo Carabinieri Forestali, che hanno lavorato in sinergia per circoscrivere il rogo. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non si registrano danni a edifici o abitazioni. Grazie alla tempestività dell’intervento, l’incendio è stato messo sotto controllo in tempi brevi.

Terminate le operazioni di competenza dei Vigili del Fuoco, l’area è ora affidata al personale AIB, che sta proseguendo le attività di bonifica e messa in sicurezza del terreno, per evitare eventuali riprese delle fiamme.

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.