Tastee.it premiata a Milano con l’EHA Food Evolution

Si è svolto lo scorso 3 novembre presso la suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano la seconda edizione dell'Evolution Horizon Award, la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest, sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.

Durante la serata di gala, sono state premiate le aziende che si sono distinte per il loro impegno in Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, realtà capaci di mettersi in gioco condividendo le proprie esperienze migliori e contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa fondata su buone pratiche e consapevolezza.

Il premio EHA Food Evolution è andato a Tastee.it di Albenga (SV), con la seguente motivazione: il suo metodo è chiaro: petali raccolti a mano, lavorazioni veloci e rispettose della stagionalità, materie prime italiane senza additivi superflui. Da cui nascono sciroppi, composte, creme, bevande e persino gelati e sorbetti ai fiori.



Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.

