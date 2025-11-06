Allo Smac di Peveragno una serata di risate e beneficenza per acquistare un'ambulanza per il trasporto neonatale

Il 17 novembre in tutta Italia viene festeggiata la Giornata del Prematuro.

Chi è il prematuro? Il prematuro è un neonato che ha visto la luce con largo anticipo rispetto al termine previsto; dato il suo peso (sovente anche solo 400/500 gr.), ha tanta “Voglia di Crescere”; ogni giorno, rinchiuso nella sua piccola incubatrice della Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, lotta per raggiungere il peso necessario per essere dimesso e poter essere abbracciato dai suoi genitori.

A fianco del prematuro che lotta per la sua vita ed in appoggio alla Terapia Intensiva Neonatale, vi è proprio l’Associazione Voglia di Crescere che, negli anni, ha donato al reparto numerose e costose apparecchiature mediche di ultima generazione.

Unitamente alla professionalità, preparazione, competenza e dedizione di medici ed infermieri, hanno fatto la differenza nel percorso di crescita del Prematuro.

Voglia di Crescere, poi, sostiene attivamente ed in svariati modi (Casa delle Mamme, Family Room, percorsi psicologici…) la famiglia del Prematuro durante la sua degenza ospedaliera.

Per festeggiare questa importante giornata, l'associazione ha voluto organizzare un evento un po’ diverso dal solito: una serata in compagnia dei “The Beat Circus” in cui si potrà, oltre che consumare un’ottima cena c/o lo Smac di Peveragno, anche ballare al ritmo della allegra e coinvolgente musica del predetto complesso e stare in compagnia di amici e parenti.

L'appuntamento è per il giorno 14 novembre alle 20.

Una serata, insomma, in cui ogni risata, ogni brindisi, ogni passo di danza contribuirà a sostenere il prossimo progetto di Voglia di Crescere: acquistare una nuova ambulanza per il trasporto neonatale da donare, il prossimo anno, alla Terapia Intensiva Neonatale in occasione del ventesimo compleanno dell’Associazione.

Daniela Ferrero, Presidente dell’Associazione Voglia di Crescere, ringrazia di cuore tutti coloro che vorranno partecipare alla serata contribuendo così alla realizzazione del progetto in corso.

Per la prenotazione contattare il numero 347/6585657