ATLETICA / La borgarina Anna Arnaudo premiata all'inaugurazione dell'Anno Accademico Sportivo

È stato ufficialmente inaugurato mercoledì 5 novembre, l’Anno Accademico Sportivo 2025/2026.

La cerimonia di apertura si è tenuta questa mattina presso l’Aula Magna “Cavallerizza Reale” dell’Università degli Studi di Torino. Il 2025 è stato un anno intenso, ricco di entusiasmo, risultati e nuove sfide per il Centro Universitario Sportivo torinese. Come da tradizione, la cerimonia ha avuto un tono solenne, alla presenza di numerose autorità accademiche, politiche e istituzionali del capoluogo sabaudo, insieme agli atleti e ai dirigenti delle diverse sezioni del CUS Torino.

Inoltre il Centro Universitario Sportivo torinese, insieme all’Università e al Politecnico di Torino, promuove da tempo un modello sportivo in cui la dimensione educativa e culturale riveste un ruolo centrale, ponendosi al di sopra della sola performance agonistica. Da questa visione sono nati il programma Dual Career ed il progetto AGON per gli studenti e sportivi meritevoli.

A tal proposito, quest’anno si è svolto un momento speciale. La consegna di una borsa di studio del valore di 5mila euro alla campionessa mezzofondista italiana, argento agli Europei U23 nei 10mila metri, campionessa italiana Assoluta nei 5mila metri, nei 10mila metri e nella mezza maratona, detentrice del record italiano U23 nei 10mila metri e nella Mezza Maratona, ad Anna Arnaudo emblema della sezione di atletica Battaglio CUS Torino, che ha conseguito un dottorato in Ingegneria del Software e Intelligenza Artificiale al Politecnico di Torino.

La borsa di studio è stata finanziata da Eura Hub – il network di Hub Agencies di Europ Assistance Italia S.p.a. e l’assegno è stato consegnato dal Prorettore del Politecnico di Torino Prof.ssa Elena Maria Baralis e dal Dott. Flavio Mangia (Head of Eura Hub).