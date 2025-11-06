Festa di Halloween a Confreria: il "grazie" delle mamme a chi l'ha resa possibile

Una festa partecipata alla quale hanno risposto, con entusiasmo, oltre 130 bambini, più genitori e nonni. È quella organizzata a Confreria da un gruppo di genitori guidati da Luciana Cedrola, Debora Revello, Marika Alessandria, Ramona Arese, Luisa De Florio, Michela Di Francesco, Pina Fimiani e Pina Limatola.

Prima la sfilata per le vie della frazione, alla quale in tanti hanno risposto con entusiasmo, e poi i giochi, la merenda e la musica nell’area attrezzata. “Il nostro ‘grazie’ – dicono le promotrici - va al Comitato di quartiere, agli Amici di Confreria, all’ANFI (associazione nazionale Finanzieri d’Italia) e agli Alpini di Vignolo che, con i volontari del Verde del Comitato di quartiere, hanno garantito la sicurezza, a tutti i volontari, ai commercianti e ai privati che hanno aperto le porte e distribuito dolci a tutti i bambini, alla Pro loco di Vignolo che ha donato il servizio sanitario con l’ambulanza presente per tutta la festa e l’illuminazione, al bar Kalimocho di Confreria, all’azienda “Torta Fina” di Vignolo, a Fabio Martini per il forno in cui sono state cotte pizze e focacce, all’Acqua Sant’Anna e al dj Armando che fatto ballare bimbi e genitori. E grazie soprattutto a chi ha partecipato rendendo la festa spettacolare. Il tutto si è svolto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Arrivederci a tutti al 2026”.