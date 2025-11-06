 / Viabilità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Viabilità | 06 novembre 2025, 17:56

Da stasera chiude il valico frontaliero del Colle della Lombarda

La strada provinciale 255 che unisce Italia e Francia resterà chiusa fino alla prossima tarda primavera. Stop anche alla Valmala-San Pietro, la Montoso-Bibiana e la Crissolo-Pian del Re

Dal momento che le previsioni prevedono un repentino abbassamento delle temperature e la possibilità di precipitazioni già dalla giornata di domani, la Provincia di Cuneo, non potendo garantire la sicurezza ai veicoli in transito, mediante apposite ordinanze disporrà la chiusura invernale dei tratti stradali di alta quota di propria competenza.

Dalle ore 18 di stasera verrà chiusa al transito veicolare la strada provinciale n. 255 che porta al santuario di Sant’Anna dalla località Aie (alla progressiva chilometrica 3,500) fino al Colle della Lombarda.

Analoghi provvedimenti verranno istituiti dal mezzogiorno di domani per le seguenti strade provinciali del reparto viabilità di Saluzzo: la sp 240 che collega il Santuario di Valmala alla località Pian Pietro, la sp 246 che collega l’abitato di Montoso a Bibiana e infine la sp 234 Crissolo – Pian del Re dal km 5,200 al km 8,800 fino a Pian del Re, in alta valle Po.

Tutte queste ordinanze di chiusura al transito resteranno in vigore fino alla loro revoca, ossia fino a quando, nella tarda primavera, saranno ripristinate le condizioni di sicurezza e di percorribilità.

cs

