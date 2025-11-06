Honda Cuneo Granda Volley protagonista a Milano ad EICMA 2025

L'EICMA (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori), meglio conosciuta nel mondo come Milan Motorcycle Show, è la più importante rassegna espositiva mondiale di riferimento per le due ruote a motore.

La Honda Motor Europe Ltd-Italia, title sponsor della Cuneo Granda Volley, nella giornata di venerdì 7 novembre ospiterà dalle ore 9.30 alle ore 13 le Gatte nel proprio stand, il più grande di tutta la manifestazione: l'invito è quello di venirci a trovare numerosi per vivere un momento speciale insieme a chi ci sostiene in prima linea.

La manifestazione EICMA si terrà a Rho Fiera dal 4 al 9 novembre, giorni in cui produttori e appassionati delle due ruote si ritroveranno in un unico luogo per condividere la propria passione. La stessa passione, manifestata attraverso il costante supporto e l’invito ad EICMA 2025, che lega la casa nipponica alla nostra realtà. Una passione che continua ad alimentare il rapporto di stima e fiducia che esiste tra il colosso dei motori e la società biancorossa.

Le Gatte saranno protagoniste di un evento mondiale, che da sempre regala un mix di spettacolo e nuove tecnologie, accogliendo visitatori da tutto il mondo. È questo il clima che la Honda Cuneo Granda Volley vivrà ad EICMA 2025 tra innovazione, prodigi delle due ruote e visibilità.