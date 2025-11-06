VOLLEY MASCHILE SERIE B / Il VBC Mondovì torna tra le mura amiche, sabato arriva il Res Volley Mozzate

Nella quinta giornata del campionato di serie B maschile il VBC Mondovì allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone finalmente, dopo due trasferte consecutive (e ben tre nelle prime quattro giornate), torna davanti al proprio pubblico, ospitando alle ore 20.30 di sabato al Pala “Nino Manera” il Res Volley Mozzate, formazione che arriva dal brillante successo interno sul Garlasco e che in classifica generale si trova al terzo posto con 10 punti.

In estate la formazione lombarda si è molto rinforzata, facendo rientrare il forte alzatore Guizzardi dall’esperienza in A3 a Belluno e potendo alternare nel ruolo di opposto Andrea Ferrario, anche lui lo scorso anno titolare a Saronno, e soprattutto il brasiliano Neilo Santos Costa, atletico atleta classe 1994 i cui attacchi si stanno rivelando micidiali. In banda a fianco del confermato Martignoni vi è Guzzetti, protagonista lo scorso anno a Garlasco, al centro vi sono due giocatori temibili come Trovò, anch’egli titolare lo scorso anno a Garlasco, e Caprotti, figlio d’arte, scuola VeroVolley Monza e nell’ ultime stagioni a Saronno, mentre nel ruolo di libero si alternano due prodotti di casa, ossia Muselli e Parisi.

"Siamo attesi da un’ altra partita decisamente impegnativa contro un avversario, il Res Volley Mozzate, che sta attraversando un momento di forma ottimale – dice coach Vittorio Bertini – e di conseguenza è in piena fiducia. Sarà una gara impervia e non certo facile da affrontare, ma ora non dobbiamo più accontentarci dei complimenti: abbiamo il dovere di cercare di fare punti per muovere una classifica al momento sicuramente non soddisfacente”.

Per i monregalesi si tratta di una gara molto difficile, contro un’ avversaria che verrà a Mondovì con il morale alle stelle: per il VBC, però, ora è tempo di cominciare a fare punti, fondamentali per l’ autostima ma soprattutto sia per la classifica.