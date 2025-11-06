 / 

| 06 novembre 2025, 09:20

Farnesina, contattati i 5 alpinisti di Como in Nepal, stanno bene

ROMA (ITALPRESS) - Il Consolato Generale a Calcutta rischierato in Nepal ha ricevuto conferma che l'agenzia di Milano e l'agenzia nepalese sono riuscite a comunicare con il gruppo dei cinque escursionisti della provincia di Como con cui da giorni non si avevano contatti. Lo comunica la Farnesina, sottolineando che "i connazionali hanno riferito di stare bene e che proseguiranno il loro programma, con rientro a Kathmandu in data 8 novembre".- foto www.pexels.com -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

