HOCKEY / Bra capitale dell’hockey outdoor: via domani alla Final Four di Coppa Italia per Hc Bra e Lorenzoni

“Bra si riconferma capitale dell’hockey con l’ennesimo raggruppamento delle finali nel nostro impianto di casa, l’Augusto Lorenzoni. Avendo due campi a disposizione riusciremo nuovamente a garantire un’ottima copertura delle partite sia nel maschile, sia nel femminile, con l’Hc Bra e l’Hf Lorenzoni (entrambe nella massima categoria di Serie A 1 Élite), che non mancano mai di regalarci emozioni e soddisfazioni, quindi a loro un grande in bocca al lupo”.

L’assessore braidese allo Sport, Francesco Matera, ha commentato così le sensazioni della vigilia di un evento ormai “di casa” in tutti i sensi (per il secondo anno consecutivo), grazie alle due forze italiane dell’hockey maschile e femminile, Hc Bra e Lorenzoni, che sfideranno gli avversari proprio a Bra nella Final four di Coppa Italia outdoor, cioè su prato. In virtù del trofeo conquistato sul campo nella passata stagione, le due compagini sfideranno infatti in casa le altri migliori selezioni d’Italia qualificate.

(L'assessore Francesco Matera)

“L’hockey di Bra ha forte risonanza nazionale, non solo per i titoli vinti, ma anche grazie a tutti coloro che l’hanno portato in giro per l’Italia e nel mondo. – ha proseguito il delegato comunale allo Sport - La Coppa Italia è uno degli eventi clou del campionato italiano e non è l’unico che si tiene a Bra. In questo bellissimo impianto, che è anche uno dei più suggestivi d'Italia anche per il suo parco sportivo, si sono infatti già disputati tornei giovanili e Master, sia a livello nazionale sia internazionale”.

“Io tiferò ovviamente per entrambe le squadre e i loro staff, ringraziando tutti i volontari che lavorano incessantemente per rendere gli impianti funzionali ed efficienti al massimo. – ha concluso - Questo fa sì che l’atmosfera sia sempre unica. Bra rende questi momenti non solo luoghi sportivi, ma anche mete di visita della città”.

GLI APPUNTAMENTI DELLE FINAL FOUR DI COPPA ITALIA 2025-26

Domani, sabato 8 novembre:

Ore 12: hockey femminile: prima semifinale, Hf Lorenzoni - Amsicora

Ore 14: Hockey femminile: seconda semifinale fra Htf Bologna e Lazio Hockey.

Ore 14: hockey maschile, semifinale tra Hc Bra e la selezione cagliaritana dell’Amsicora.

Ore 16: hockey maschile, seconda semifinale fra Ht Bologna e Hcc Butterfly Roma.

Domenica 9 novembre

Hockey maschile, Ore 10: finale terzo – quarto posto.

Hockey maschile, Ore 14: la finalissima.

Hockey femminile, Ore 10: finale terzo-quarto posto

Hockey femminile, Ore 12: finalissima