A Cuneo prosegue la mostra Eurohumor "Stanchi di guerra"

Sabato 1° novembre è stata inaugurata la mostra Eurohumor "Stanchi di guerra”, che resterà visitabile fino al 25 novembre con i seguenti orari:



sabato e domenica dalle 15 alle 18

martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18



La mostra è realizzata nell’ambito del tavolo “Cuneo per la Pace“: 120 opere sui temi della Pace e della guerra realizzate da vignettisti provenienti da tutto il mondo, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione locale su questi temi delicati attraverso l’utilizzo del linguaggio artistico.



“Eurohumor: stanchi di guerra” è un inno alla tolleranza, alla comprensione e al rispetto delle diversità. Un inno alla Pace.



Le opere sono sorprendentemente attuali, paiono raccontare l’oggi. Stesse dinamiche, violenze, paure, speranze, disincanti e sogni. Attualmente sono in corso più di 50 guerre, oltre al dramma della Palestina e alla guerra in casa sul fronte ucraino. Le spese per gli armamenti hanno raggiunto un record assoluto a discapito degli investimenti per la salute, l’istruzione e l’ambiente.



La mostra di Eurohumor venne realizzata oltre vent’anni fa grazie al contributo di più di 200 artisti da cinque continenti. Il tema originale del concorso promosso da Primalpe – Costanzo Martini era: “La Pace non è solo assenza di guerra”. Riproponiamo una selezione di opere integrate da alcune tavole più recenti realizzate dall’artista Agim Sulaj.



L’ingresso è libero.



Per informazioni e prenotazioni: info@apiceuropa.com / 3331210729