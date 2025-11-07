Borgo San Dalmazzo, Fiera Fredda: informazioni e prescrizioni per gli operatori del mercato del 5 dicembre

Dal 7 novembre, comunica il Comune di Borgo San Dalmazzo, non è più consentito presentare la domanda per partecipare al mercato ultra-mensile previsto per venerdì 5 dicembre in occasione della Fiera Fredda Nazionale della Lumaca.



Gli operatori interessati a partecipare al mercato mediante assegnazione di un posteggio in spunta dovranno presentarsi presso gli Uffici del Comando di Polizia Municipale (Via Roma 74 – Primo Piano) il giorno 5 dicembre ENTRO E NON OLTRE le ore 7, portando con sé originale della autorizzazione al commercio ambulante su area pubblica, copia della propria visura camerale e un proprio documento di riconoscimento.



Ciascun operatore dovrà inoltre essere in regola con il nuovo sistema regionale di controllo di regolarità delle imprese del commercio su area pubblica (carta di esercizio e attestazione annuale: maggiori informazioni https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/carta-esercizio-attestazione-annuale ).

Si ricorda inoltre che gli operatori assegnatari di posteggio dovranno occupare lo spazio assegnato tassativamente entro le ore 7 del giorno 5 dicembre.





Il Comune di Borgo San Dalmazzo raccomanda a ciascun operatore di osservare scrupolosamente gli orari sopra indicati e informa che non saranno e si informa che non saranno concesse deroghe rispetto a detti orari al fine di poter garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza a tutti i partecipanti e agli avventori del mercato.

Il Comune inoltre informa che ciascun operatore partecipante alla fiera dovrà inoltre prendere visione dell’allegato documento “INFORMAZIONI e PRESCRIZIONI MERCATO 5 DICEMBRE.pdf”; al fine di permettere agli operatori di sistemare i banchi e la merce, è consentita l'occupazione dello spazio loro assegnato a partire dalle ore 6 e non oltre le ore 7; l'orario di inizio della vendita è compreso tra le ore 7,30 e le ore 8 ed il termine è fissato per le ore 18,00; il posto deve essere lasciato libero e sgombero da rifiuti entro le ore 19.

Nel caso in cui si verifichi una copiosa nevicata nelle 48 ore antecedenti l'effettuazione del mercato, non può essere garantito, per motivi logistici, lo sgombero della neve nelle aree mercatali: in tal caso sarà data specifica comunicazione sulla presente pagina.