Attualità | 07 novembre 2025, 08:44

Cencellato il treno 3118 da Savona a Torino per controllo tecnico ai sistemi di bordo

La corsa è stata prima posticipata e poi annullata. Disagi per i pendolari che sono stati invitati a prendere il treno 11116 fino a Fossano e poi il treno 3224 fino a Torino

Si conclude con una mattinata di passione la settimana per i viaggiatori che questa mattina, venerdì 7 novembre, attendevano di prendere il treno 3118 in partenza dalla stazione di Savona e diretto a Torino Porta Nuova. 

La partenza, prevista alle 7.27, in un primo momento è stata posticipata per consentire un controllo tecnico ai sistemi di bordo. Poco dopo la corsa è stata cancellata, per consentire il proseguimento dei controlli. 

I viaggiatori sono stati invitati a prendere il treno 11116 fino a Fossano e poi il treno 3224 fino a Torino. 

