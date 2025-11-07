Cencellato il treno 3118 da Savona a Torino per controllo tecnico ai sistemi di bordo

Si conclude con una mattinata di passione la settimana per i viaggiatori che questa mattina, venerdì 7 novembre, attendevano di prendere il treno 3118 in partenza dalla stazione di Savona e diretto a Torino Porta Nuova.
La partenza, prevista alle 7.27, in un primo momento è stata posticipata per consentire un controllo tecnico ai sistemi di bordo. Poco dopo la corsa è stata cancellata, per consentire il proseguimento dei controlli.
I viaggiatori sono stati invitati a prendere il treno 11116 fino a Fossano e poi il treno 3224 fino a Torino.