"Facciamoci delle domande”: quando la filosofia va in scena a Villanova Mondovì

Mercoledì 19 novembre, dalle 19 alle 20.30, il Teatro Garelli di Villanova Mondovì ospiterà lo spettacolo teatrale "Facciamoci delle domande", promosso dalla Fondazione CRC e realizzato dalla compagnia Faber Teater.

Ma cos’è Facciamoci delle domande? Uno spettacolo teatrale, un documentario o un varietà filosofico? È, in realtà, un viaggio dentro il pensiero che nasce nelle scuole: un intreccio di video, scene dal vivo e musica che racconta come bambini, bambine, ragazze e ragazzi imparano ad “abitare le domande”, a pensare insieme, a lasciarsi incantare dalla filosofia senza la fretta di trovare subito una risposta.

L’iniziativa rientra nel più ampio percorso con cui la Fondazione CRC sostiene progetti di filosofia per bambini e ragazzi, dalle scuole dell’infanzia alle secondarie di secondo grado.

Tra le realtà coinvolte anche l’Istituto Comprensivo di Villanova Mondovì, che partecipa con il progetto Io, noi e l’algoritmo: etica delle virtù nel XXI secolo, dedicato all’educazione etica e al pensiero critico.

L’ingresso è gratuito.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare (prenotazioni su www.fondazionecrc.it).