Attualità | 07 novembre 2025, 10:45

Garessio, al via alla rimozione del modulo d'emergenza donato dopo l'alluvione del '94

La strattura, donata all'epoca dalla Protezione Civile e usata come punto d'appoggio, negli anni è servita a ospitare riunioni e il seggio elettorale. Sarà smontata e il materiale recuperato

Sono in fase di avvio le operazioni per la rimozione della struttura situata nella piazza principale della frazione Mursecco di Garessio, che venne donata alla comunità dalla Protezione Civile Provinciale e utilizzata come punto d'appoggio dopo l’alluvione del 1994.

Nel corso degli anni il modulo ha ospitato le riunioni delle associazioni locali e fungendo anche da seggio elettorale durante le votazioni di Mursecco.

Negli ultimi tempi, però, la struttura non era più utilizzata e versava in stato di degrado. 

"Esprimiamo soddisfazione - dicono dall'amministrazione comunale - per la positiva conclusione di questa operazione, che consente di valorizzare nuovamente il materiale: il manufatto, infatti, non verrà demolito ma ricollocato da un privato, che ha messo a disposizione la propria competenza e il proprio tempo per eseguire lo smontaggio e il recupero.

A lui va il nostro ringraziamenrto per la collaborazione e l’impegno dimostrato".

Arianna Pronestì

