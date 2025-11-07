Garessio, al via i lavori per due nuove colonnine di ricarica per auto elettriche

Sono iniziati a Garessio i lavori per l’installazione di due punti di ricarica per auto elettriche, un nuovo servizio a disposizione di cittadini e visitatori, realizzato in convenzione gratuita con Poste Italiane.

I lavori interesseranno due aree strategiche del territorio: il parcheggio adiacente al bivio per il Colle di Casotto, lungo la Strada Statale 28, punto di transito fondamentale per residenti e turisti; e in piazza Domenico Indemini, in prossimità della stazione dei Carabinieri, nel centro del paese.

L’iniziativa rientra tra gli impegni assunti dall’attuale amministrazione, che prosegue così nel percorso di miglioramento dei servizi e di attenzione alla sostenibilità ambientale, come previsto nel programma elettorale.



"Con queste nuove colonnine – sottolinea l’Amministrazione comunale – offriamo un servizio che a Garessio mancava e compiamo un passo avanti verso un paese più moderno e attento all’ambiente. La collaborazione con Poste Italiane ci permette di realizzare questo intervento senza costi per il Comune, valorizzando ulteriormente il nostro territorio e rendendolo più competitivo e accogliente anche per il turismo elettrico".

I lavori, avviati in questi giorni, si concluderanno nelle prossime settimane, consentendo la piena attivazione dei due punti di ricarica entro breve tempo.