Il presidente della Provincia Robaldo alla Convention di Confcommercio Cuneo: “Il commercio di vicinato è il cuore pulsante delle nostre comunità”

Il Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo ha portato ieri il proprio saluto alla Convention di sistema di Confcommercio Cuneo, svoltasi a Carrù presso il cinema-teatro “Vacchetti” nell’ambito delle celebrazioni per gli 80 anni dell’associazione.

L’evento, intitolato “1945-2025. Memoria e futuro. Un percorso attraverso i territori: il passato che racconta, il presente che insegna, il futuro che unisce”, ha rappresentato l’ottava edizione della convention provinciale e ha chiuso un anno di incontri e appuntamenti organizzati da Confcommercio nelle varie zone del territorio per celebrare la ricorrenza.

Nel suo intervento, il Presidente Robaldo ha sottolineato la centralità e la vitalità del commercio di vicinato, realtà che contribuisce a mantenere vive le piccole e grandi comunità della provincia, anche di fronte alla concorrenza del commercio online e della grande distribuzione.

«Sostenere le attività locali – ha dichiarato Robaldo – significa preservare non solo l’economia, ma anche l’identità e la coesione sociale delle nostre vallate e dei nostri centri urbani».