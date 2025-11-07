Profughi dall'Afghanistan ricominciano nuova vita a Roburent: "Grazie per averci accolti e aiutati"

Un anno per ricostruire le proprie vite.

È trascorso circa un anno da quando, nel Comune di Roburent, è stata accolta la famiglia Azizi, profughi provenienti dall'Afghanistan, una famiglia composta da genitori e tre figli.

Tramite la collaborazione con l’avvocato Luca Borsarelli, presidente del CSSM, sono stati accolti per poter frequentare agevolmente i corsi di lingua Italiana e inserirsi nel contesto sociale, dopo lunga e tormentata peregrinazione.

Oggi la famiglia, che ha trovato una nuova casa e grande accoglienza a Roburent, ci tiene a ringraziare per il sostegno assicurato da enti sportivi ai figli Mohammad e Yamoora, quest'ultima, studentessa del primo anno del Liceo, spiega: "Vorrei dire grazie al all'avvocato Bovetti, alla vice Presidente Boetti, agli allenatori Simone Oliveri e Guido Peirone del club del Volley per avermi accolta nella squadra".

Il fratello, invece, si è unito con entusiasmo nell’Atletico Carrù - Magliano Alpi Calcio, grazie al dirigente Gabriele Pettiti ed al Presidente Nicolò Filippi, che si sono presi in carico anche i viaggi da Mondovì al Campo Sportivo. Entrambi sono entusiasti dell’accoglienza e riescono così a amalgamarsi con l’ambiente sociale.