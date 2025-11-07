Gruppo Formento: nuovo polo del Food di eccellenza italiana

Il Gruppo Formento ha intrapreso un percorso per diventare un polo agroalimentare integrato, con il cuore fortemente radicato nella Granda.

Le recenti operazioni sul territorio testimoniano la vitalità e l’intraprendenza di un polo vocato all’eccellenza, capace di innovarsi e guardare alle sfide dei mercati con coraggio, determinazione e garanzie.

IL GRUPPO SI CONSOLIDA: LE ACQUISIZIONI

Recentemente si sono finalizzate le ultime operazioni straordinarie del Gruppo Formento, che si afferma sempre di più come consolidata realtà industriale piemontese nel settore del food di qualità Made in Italy, volte all’acquisizione di due importanti realtà industriali del territorio: la Carni Dock, player di riferimento nel settore suinicolo, e il Salumificio Cavallo, player di riferimento nel mercato dei salumi di alta qualità.

Il closing dell’operazione ha interessato sia gli asset tangibili che intangibili ed è avvenuto nel corso del mese di ottobre 25. Questo è l’atto conclusivo di un percorso di risanamento avvenuto a partire dal mese di novembre 2024, con l’avvio di una fase intermedia di affitto di ramo d’impresa che ha portato alla nascita della New Carni Dock, fase che è risultata cruciale, dopo un periodo di difficoltà aziendale, per garantire il ripristino di uno stato di fiducia verso tutti gli stakeholder, formalizzato anche dalla stesura di un piano industriale.

[Claudio Formento, amministratore delegato del gruppo]

UN DOVERE ETICO PER IL TERRITORIO

“Garantire un nuovo percorso aziendale, all’interno di un Gruppo in grado di supportarlo adeguatamente” dichiara Claudio Formento AD del Gruppo omonimo, “non è solo un’operazione industriale corretta ma, un dovere etico verso l’economia e il benessere del nostro territorio”.

Il territorio Piemontese si pone infatti come terzo hub produttivo suinicolo nazionale, di cui la provincia di Cuneo ne riveste la quota maggioritaria, rappresentando una filiera d’eccellenza in tale settore di mercato, in cui la Carni Dock ha da sempre svolto un ruolo di riferimento;

inoltre ad essa va anche riconosciuto il contributo svolto nell’affermazione di un prodotto d’eccellenza del territorio, quale la DOP del Prosciutto Crudo di Cuneo.

Per quanto concerne la finalizzazione dell’operazione del Salumificio Cavallo, avvenuta anch’essa nel mese di ottobre 2025, quest’ultima rientra nelle strategie industriali volte a garantire un rafforzamento della competitività sui mercati del totale sistema industriale di Gruppo.

UN PERCORSO VIRTUOSO E UNA VISION

Continua pertanto il percorso del Gruppo Formento, che si attesta su un fatturato di circa 300 mln/ € con un livello occupazione pari a circa 450 addetti.

Un percorso all’insegna della sua vision: promuovere e valorizzare nel mondo la cultura gastronomica piemontese, espressione di eccellenza, grazie a competenza, conoscenza e capacità di coniugare il rispetto delle tradizioni alle nuove tendenze del food contemporaneo.

Una vision imprenditoriale che non si esaurisce solo con la volontà di affermare nei mercati la cultura del buon cibo ma, che si completa nella volontà di affermarsi come attore di riferimento nella crescita del benessere del proprio territorio d’origine.

LE SFIDE DEI MERCATI: GARANTIRE LA STABILITÀ

“Queste recenti operazioni” sottolinea Claudio Formento “sono contestualizzate in un piano industriale ben preciso che parte dalle nostre radici per guardare lontano. Il nostro obiettivo è garantire stabilità occupazionale, che in tali operazioni è confluita con la salvaguardia di circa 130 posti di lavoro, attraverso un sistema aziendale competente e competitivo, in grado di vincere le sfide dei mercati”.