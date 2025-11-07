Semaforo non funzionante a Verzuolo: traffico in tilt su Corso Re Umberto

Agenti della Polizia Locale di Verzuolo impegnati in un duro servizio di viabilità questa mattina a partire dalle 7:30.

Infatti, a causa di un guasto tecnico, il semaforo di Corso Re Umberto è rimasto spento per più di un’ora, proprio nella fascia oraria di maggiore intensità del traffico.

Gli agenti si sono tempestivamente portati sul posto, sia per gestire la fluidità del traffico, sia per garantire la sicurezza del transito dei bambini diretti alla scuola primaria di Piazza Willy Burgo.

La situazione ora è tornata alla normalità, con il ripristino del corretto funzionamento del semaforo.