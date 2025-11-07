Edelman Longevity Lab premiata a Milano con l’Eha Sustainability: si aggiudica il secondo premio

Si è svolto lo scorso 3 novembre presso la suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano la seconda edizione dell'Evolution Horizon Award, la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest, sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.

Durante la serata di gala, sono state premiate le aziende che si sono distinte per il loro impegno in Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, realtà capaci di mettersi in gioco condividendo le proprie esperienze migliori e contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa fondata su buone pratiche e consapevolezza.

Il premio EHA Sustainability è andato ad Edelman Longevity Lab di Milano, che si è aggiudicata il secondo premio, con la seguente motivazione: è un’iniziativa internazionale che affronta il tema dell’invecchiamento attivo e inclusivo come leva di trasformazione sociale, culturale ed economica. In Italia, infatti, quasi 24 milioni di persone hanno tra i 56 e i 79 anni: un capitale umano e relazionale, spesso sottovalutato. Questa iniziativa nasce per aiutare le imprese e le organizzazioni a riconoscerne il valore, integrandola nelle strategie con approcci innovativi basati su dati e insight culturali.

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.

