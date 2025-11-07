La Lavanda Srl premiata a Milano con l’Eha Hub – Residential Architecture: si aggiudica il terzo premio

Si è svolto lo scorso 3 novembre presso la suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano la seconda edizione dell'Evolution Horizon Award, la kermesse la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest, sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.



Durante la serata di gala, sono state premiate le aziende che si sono distinte per il loro impegno in Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, realtà capaci di mettersi in gioco condividendo le proprie esperienze migliori e contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa fondata su buone pratiche e consapevolezza.



Il premio EHA Hub-Residential Architecture è andato a La Lavanda Srl di Saluzzo (CN), che si è aggiudicata il terzo premio a pari merito con Your Free Energy e Anferr, con la seguente motivazione: la professionalità di un progetto messa a punto da un imprenditore visionario, che dopo essere stato progettista e realizzatore di un modello di ospitalità eco- turistica unica e lungimirante, con il glamping “La Sirenetta Resort & More Experience” di Savigliano (Cn), ormai da tre anni, sta dando vita nella zona di Cuneo, a diverse residenze che utilizzano un mattone isolante che regola l’umidità dell’aria e fissa CO2: un prodotto innovativo che si chiama Biomattone e che si preannuncia come la nuova frontiera dell’edilizia circolare.



Vedi qui l’intervista con Bruno Alesso

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.

www.evolutionhorizonaward.com