Si è costituito il nuovo direttivo della ASD Bocciofila Centallese U.S. Acli

E’ al lavoro già da oltre un mese, il nuovo direttivo della Bocciofila Centallese U.S. Acli.

Dopo le votazioni dei soci, svolte nei giorni 4 e 5 ottobre scorsi, presso la sede di via Don Gerbaudo 11 a Centallo, si è tenuta venerdì 17 ottobre la riunione che ha portato all’attribuzione delle cariche per il mandato 2025-2029.

La carica di presidente è stata conferita a Bruno Actis, che sarà coadiuvato in quella di vicepresidente da Roberto Bono. Il ruolo di segretario è stato assegnato ad Alda Giuliano.

Completano il nuovo direttivo i consiglieri: Cristina Tible, Nadia Roasio, Gabriele Barra, Aurelio Bernardi, Davide Dalmasso, Paolo Ferrero, Massimo Pepino e Alberto Tortone.

Con votazione palese è stato riconfermato presidente onorario Romano Isaia.

Il neo presidente Bruno Actis ha dichiarato:

“Ringrazio tutti i soci e la presidenza delle Acli di Cuneo per la fiducia che mi è stata data e naturalmente ringrazio il presidente uscente Franco Racca, per tanti anni alla guida della nostra bocciofila. Sono intanto ricominciate le normali attività, con gli allenamenti e le gare dei vari campionati a cui partecipiamo. I prossimi eventi di cui cureremo l’organizzazione saranno la tradizionale festa di Capodanno e il “Trofeo Città di Centallo” che si svolgerà nella seconda settimana di gennaio 2026”.