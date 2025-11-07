 / Economia

07 novembre 2025

Si è costituito il nuovo direttivo della ASD Bocciofila Centallese U.S. Acli

Bruno Actis eletto presidente. Affidate le nuove cariche. Festa di Capodanno e “Trofeo Città di Centallo” i prossimi appuntamenti di spicco

E’ al lavoro già da oltre un mese, il nuovo direttivo della Bocciofila Centallese U.S. Acli.

Dopo le votazioni dei soci, svolte nei giorni 4 e 5 ottobre scorsi, presso la sede di via Don Gerbaudo 11 a Centallo, si è tenuta venerdì 17 ottobre la riunione che ha portato all’attribuzione delle cariche per il mandato 2025-2029.

La carica di presidente è stata conferita a Bruno Actis, che sarà coadiuvato in quella di vicepresidente da Roberto Bono. Il ruolo di segretario è stato assegnato ad Alda Giuliano.

Completano il nuovo direttivo i consiglieri: Cristina Tible, Nadia Roasio, Gabriele Barra, Aurelio Bernardi, Davide Dalmasso, Paolo Ferrero, Massimo Pepino e Alberto Tortone.

Con votazione palese è stato riconfermato presidente onorario Romano Isaia

Il neo presidente Bruno Actis ha dichiarato:

Ringrazio tutti i soci e la presidenza delle Acli di Cuneo per la fiducia che mi è stata data e naturalmente ringrazio il presidente uscente Franco Racca, per tanti anni alla guida della nostra bocciofila. Sono intanto ricominciate le normali attività, con gli allenamenti e le gare dei vari campionati a cui partecipiamo. I prossimi eventi di cui cureremo l’organizzazione saranno la tradizionale festa di Capodanno e il “Trofeo Città di Centallo” che si svolgerà nella seconda settimana di gennaio 2026”.

C.S.

