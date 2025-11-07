Giornate viola: al via la seconda settimana con appuntamenti a Neive, Roddi, Guarene e Alba

Parte la seconda settimana di eventi per “Giornate Viola” 2025, la rassegna annuale promossa da Associ&rete insieme a scuole, biblioteche, associazioni, comuni, artisti, autori e in collaborazione con numerosi enti del territorio, che propone una serie di eventi diffusi dedicati alla sensibilizzazione sui temi del rispetto, della gentilezza e della non violenza.

Quest’anno il focus è sulla parola: nasce la campagna di sensibilizzazione “LE PAROLE CONTANO” - creata con la magistrale cura e creatività dello studio HelloBarrio - una vera e propria azione di teasing urbano che tappezzerà le strade di Alba e Bra con messaggi e parole raccolte dai cittadini e dalle scuole.

Nella settimana che parte dal 10 al 16 novembre 2025, saranno questi gli appuntamenti:



● Il 13 novembre a Neive andrà in scena “Storie di gentilezza e altre storie”, una lettura animata per bambini sul tema della gentilezza. L’evento si terrà alle ore 11 presso il Collettivo Scrirò.

Il 15 novembre a Roddi andrà in scena “Parole che abbracciano”, un laboratorio di lettura animata per bambini e genitori condotto dalla compagnia teatrale Magog. Attraverso racconti e giochi condivisi, l’incontro inviterà alla consapevolezza delle proprie emozioni e al piacere della lettura vissuta insieme. L’appuntamento si terrà presso la Biblioteca comunale di via Crosetti 4, dalle ore 16.30 alle 17.30.

Sempre il 15 novembre, a Guarene, la Biblioteca Civica “G. Ferrero” proporrà “Non è sempre la stessa storia”. I personaggi delle fiabe più note (Biancaneve, Cenerentola, Cappuccetto Rosso e il Lupo) si incontreranno in una foresta dove le loro vicende assumono nuovi significati. L’iniziativa, animata dal gruppo DonChisciotteSiamoNoi, offrirà una merenda a tutti i partecipanti. L’incontro si svolgerà in Piazza Roma 6, dalle 16.30 alle 18.00

● Il 16 novembre ad Alba sarà la volta di “Atlanta, un’eroina fuori dal comune”, uno spettacolo interattivo che racconta la storia di Atalanta, eroina che sfida pregiudizi e convenzioni per affermare la propria libertà. L’iniziativa, realizzata dall’Associazione Nel Viale, si terrà in Viale Piero Masera 1 alle ore 16.30.