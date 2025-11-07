Il Duo Chitarristico Mario Cosco e Ignazio Viola in concerto alla 48ª Stagione di Musica da Camera

Mario Cosco e Ignazio Viola

Prosegue giovedì 13 novembre con la performance del Duo chitarristico Mario Cosco e Ignazio Viola la 48ª Stagione di Musica da camera organizzata dal Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”.

Il terzo appuntamento della rassegna sarà nella Sala polifunzionale Vittorio Riolfo, situata nel Complesso monumentale della Maddalena, cuore del centro storico di Alba.

I due musicisti hanno condiviso, nel corso di un’attività musicale trentennale, molteplici esperienze, concertistiche, di vita e di insegnamento, concentrando principalmente il proprio interesse sulla musica cameristica con chitarra e in particolare, insieme ad Enrico Negro, nel progetto del Vivaldi Guitar Trio.

Protagonisti di un’intensa attività concertistica in prestigiose rassegne e stagioni musicali nazionali ed internazionali, hanno inoltre realizzato incisioni discografiche e revisioni per la pubblicazione di numerosi brani di autori contemporanei.

Il programma proposto intreccia un rapporto tra varie forme musicali, lungo un vasto arco temporale che collega il Barocco ai nostri giorni, con celebri musiche appartenenti al repertorio chitarristico di Schiffelholtz, Margola, e Pujol.

Inoltre in prima esecuzione assoluta, la trascrizione a cura di Giovanni Scotta della Primavera Porteňa di Piazzolla e la Rapsodia Norvegese op. 64 appositamente dedicata al Duo Cosco-Viola del compositore Gisle Krogseth.

L’ingresso è libero.