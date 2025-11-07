Noi4you Cuneo, due eventi a Fossano per promuovere gentilezza e rispetto

L'associazione Noi4you Cuneo propone alla cittadinanza un fine novembre ricco di iniziative dedicate alla sensibilizzazione, all'educazione e alla raccolta fondi sul territorio di Fossano. Con un duplice appuntamento in collaborazione con partner locali, l'associazione ribadisce il suo impegno attivo nei confronti di temi sociali cruciali, dalla prevenzione del bullismo al contrasto della violenza di genere.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 20 novembre alle ore 21:00 presso la libreria Ubik Fossano (Via Roma, 144 - Fossano). In collaborazione con la libreria, le relatrici Monica Marro (psicoterapeuta) e Francesca Reinaudo (atelierista) presentano l'incontro dal titolo "VIA DELLA GENTILEZZA - Albi illustrati per coltivare il rispetto, la cura e la gentilezza".

Si tratta di un momento di formazione e confronto rivolto non solo a genitori e insegnanti, ma anche e soprattutto a nonni, fratelli, zii, babysitter e tutta la comunità educante. L'obiettivo è trasmettere l'efficacia della lettura e degli albi illustrati come potenti strumenti di relazione, ascolto e crescita condivisa tra adulti e bambini. Come associazione, Noi4you attribuisce una grande importanza a eventi di questo tipo, considerandoli un fondamentale strumento preventivo.

La promozione della gentilezza, del rispetto e dell'educazione emotiva e affettiva fin dalla tenera età è essenziale per contrastare fenomeni per i quali l’associazione si impegna quotidianamente sul territorio, quali il bullismo, il cyberbullismo e le sfide legate alla parità di genere. Dettagli e Prenotazioni: L'ingresso è gratuito. I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria tramite il link: https:// www.eventbrite.it/e/via-della-gentilezzatickets-1878227812949.

Il secondo evento unisce sport e solidarietà. In occasione del mese contro la violenza sulle donne, sabato 22 novembre alle ore 10:00 si terrà l'allenamento di beneficenza "ALLENIAMO IL RISPETTO" in collaborazione con la palestra Sunflower di Fossano in Via Ceresolia, 17/F. L’evento rappresenta un'importante occasione per fare attività fisica sostenendo una causa cruciale. La quota di partecipazione è di €20 e tutti i partecipanti riceveranno una t-shirt dedicata all'iniziativa.

L'intero ricavato della mattinata sarà devoluto all'associazione Noi4you Cuneo, supportando così i progetti che l'associazione porta avanti in aiuto delle donne e delle vittime di violenza e discriminazione.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile rivolgersi agli esercizi commerciali: Griff In (via Falletti 2), Rinascimento (via Roma 55) o Daylice (v.le Regina Elena 54°) o contattando i numeri: 329.9892815 (Sunflower) oppure 375.5518056 (Noi4you Cuneo).

Noi4you Cuneo è attiva su tutta la provincia di Cuneo e sarà presso il Comune di Busca con due serate dal titolo COLTIVARE L’AUTOSTIMA e sarà presente presso il Comune di Cuneo nelle iniziative 8 Marzo tutto l’anno. Noi4you invita calorosamente tutta la cittadinanza a partecipare gli eventi proposti, uniti dallo stesso spirito di comunità e impegno sociale.