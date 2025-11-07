Savigliano, PrimoAtto porta in scena due spettacoli per dire no alla violenza sulle donne

In occasione degli eventi per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la compagnia teatrale PrimoAtto moltiplica il proprio impegno per dar voce e corpo ad una tematica quanto mai attuale e sempre presente nella storia di questa consolidata realtà teatrale.

Nel 2015 fu il testo “Ho fatto qualcosa di buono”, che portò la compagnia a rappresentare il Piemonte al concorso nazionale della UILT di Roma. All’epoca lo spettacolo si avvalse della preziosa collaborazione dell’associazione MAI+SOLE, centro di aiuto e difesa di donne e minori vittime di violenze. La collaborazione si ripete in questo nuovo lavoro, grazie anche al patrocinio del Comune di Savigliano e al supporto dello sponsor Nova Coop Sc, che ha permesso di rendere gratuito l’evento.

Annachiara Busso e Corrado Vallerotti, per la regia di P. Bellone, saranno infatti in scena al Teatro Milanollo di Savigliano martedi 18 Novembre alle ore 21 con lo spettacolo “2:24” di P. Carbonell e J. Cornelles. Ambientato nella metropolitana di Buenos Aires, il testo ci porta in una dimensione di mistero con due sconosciuti che condividono ogni sera per due minuti e ventiquattro secondi un vagone vuoto. Una sola fermata, ma tanto basta perchè siano consapevoli l’uno dell’altra.

Per quella che sembra una casualità, inizia uno scambio epistolare attraverso biglietti abbandonati sui sedili del vagone che racchiudono pensieri intimi e confidenze che porteranno i due personaggi, in un crescendo di brutalità, sensualità e tensione emotiva, ad essere necessari l’uno all’altra. O per lo meno così pare. La messa in scena di un rapporto di dipendenza psicologica dal finale totalmente inaspettato che si muove tra il thriller psicologico e il noire.

Ingresso libero con offerta, il ricavato verrà donato al centro MAI+SOLE

Sempre in collaborazione con MAI+SOLE, all’interno della rassegna IN SCENA organizzata dalla compagnia PRIMOATTO e il comune di Manta, Martedi 25 Novembre alle ore 21, presso il complesso di Santa Maria al Monastero in Manta, salirà sul palco l’ Associazione Orora di Bra con il testo GABIE.

GABIE (in lingua piemontese 'gabbia', figurativo per matto) è la storia di due donne, che si scontrano e s'incontrano sui rispettivi balconi, una di fronte all’altra.

Due donne molto distanti tra loro, ma entrambe ‘vittime’ di un sistema di credenze che indirizza le loro azioni e le loro scelte di vita. Poco alla volta si rispecchiano nelle reciproche difficoltà e nelle apparenti differenze e lo scambio di battute diventa un viaggio alla scoperta dei loro sogni e delle loro fragilità, ma anche un’occasione di consapevolezza.

Nella stessa ‘gabbia’ ci sono le altre figure che, anche se non presenti, intervengono indirettamente nel dialogo. I mariti delle due donne, la madre e altre figure laterali, tutte concorrono a consolidare la gabbia di cui sono vittime loro stesse. Ma in questa “morsa” familiare di sapore pirandelliano, la consapevolezza delle reciproche dipendenze porterà le due donne a ‘spogliarsi’ delle loro sovrastrutture per provare a vivere, finalmente, in libertà. Anche se potrebbe sembrare troppo tardi…

Seguirà un dialogo-confronto con l’associazione MAI+SOLE. Ingresso gratuito. Prenotazioni Wapp al numero 351/9038507 oppure tramite mail a compagniaprimoatto@gmail.com





